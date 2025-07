LIVE Sonego-Faria 6-3 6-4 6-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il piemontese domina e accede al secondo turno

Il piemontese Lorenzo Sonego ha conquistato un brillante successo a Wimbledon 2025, dominando il suo primo turno con grinta e precisione. Con 15 ace e un servizio impeccabile, Sonego si prepara ora ad affrontare una sfida emozionante contro il vincente tra Musetti e Basilashvili. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite se un derby azzurro arricchirĂ il secondo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Adesso Sonego attende il vincente del match tra Lorenzo Musetti ed il georgiano Nikoloz Basilashvili. Potrebbe esserci dunque un derby azzurro al secondo turno. Sonego ha ottenuto moltissimo dal servizio, chiudendo con ben 15 ace e soprattutto vincendo l’80% dei punti quando ha servito la prima ed il 71% con la seconda. Sono stati 38 i vincenti del torinese contro i 23 del portoghese, che invece ha commesso ben 32 errori non forzati contro i 12 dell’azzurro. Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Faria 6-3 6-4 6-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il piemontese domina e accede al secondo turno

In questa notizia si parla di: sonego - diretta - secondo - faria

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - Benvenuti alla diretta live degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi seguiamo il match tra Musetti, Sonego, Heliovaara e Patten, con la triste notizia del forfait di Sonego per infortunio al braccio.

Wimbledon diretta dei risultati: Sinner nel derby con Nardi. Sonego avanti di due set con Faria. Adesso in cam; Wimbledon in diretta. Impresa di Cocciaretto: eliminata Pegula, numero 3 del mondo; LIVE! Wimbledon, Day 2. Oggi 8 italiani. Sinner-Nardi alle 14:00.

Lorenzo Sonego: età, carriera, fidanzata, la musica e il Torino. Chi è l'italiano che al primo turno di Wimbledon gioca con Faria - Il torinese fa parte degli undici italiani che hanno preso parte alla spedizione da record sui campi in erba ... Segnala ilmessaggero.it

Wimbledon, la diretta del primo turno: aspettando Sinner-Nardi, ecco Sonego e Musetti - Jannik Sinner debutta in questa edizione del torneo di Wimbledon nel derby tutto italiano con Luca Nardi. Si legge su corriere.it