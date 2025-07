Xiaomi rivoluziona la serie 16 | spunta un inedito modello Pro Mini con design ispirato a iPhone 17

La rivoluzione Xiaomi non si ferma: la nuova serie 16 potrebbe includere un sorprendente modello Pro Mini, dal design ispirato all’iPhone 17 e dotato di prestazioni di altissimo livello in un formato compatto. È una mossa che promette di ridefinire gli standard del mercato smartphone, offrendo potenza e stile senza compromessi. Scopriamo insieme come questo inedito dispositivo potrebbe rivoluzionare il panorama tecnologico.

Xiaomi 16 potrebbe introdurre una variante Pro Mini con prestazioni da top di gamma in un corpo ancora più compatto.

