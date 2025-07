Processo a Grillo jr chiesti nove anni di reclusione ai 4 amici per violenza sessuale | la ricostruzione della serata e le attenuanti

La vicenda giudiziaria che coinvolge Ciro Grillo e i suoi amici scuote l'opinione pubblica in Sardegna. La procura di Tempio Pausania ha chiesto nove anni di reclusione per ciascuno, accusandoli di violenza sessuale di gruppo. Una ricostruzione dettagliata della serata e delle circostanze emerge nel dibattimento, mentre la Corte si appresta a pronunciare la sentenza. La verità e la giustizia attendono di essere fatte luce in questa intricata vicenda.

Nove anni di reclusione per tutti i quattro imputati: questa la richiesta della procura di Tempio Pausania, nel nord della Sardegna, per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I quattro giovani genovesi sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica. Al termine della sua requisitoria il procuratore capo, Gregorio Capasso, ha chiesto alla Corte che fossero riconosciute attenuanti generiche per la giovane età dei quattro imputati. Ha chiesto anche la confisca preventiva dei beni e il risarcimento delle vittime. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: grillo - nove - anni - reclusione

Processo Ciro Grillo: il pm chiede nove anni di reclusione per tutti gli imputati | Video - Il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici genovesi si apre sotto i riflettori, con il pm che chiede nove anni di reclusione per tutti gli imputati.

Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso, per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria Vai su Facebook

Il pm ha chiesto 9 anni di reclusione per Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, e per tutti gli altri imputati nel processo per stupro a Tempio Pausania Vai su X

Ciro Grillo, la procura chiede 9 anni di reclusione per i quattro imputati accusati di violenza sessuale; Ciro Grillo: chiesti nove anni per violenza sessuale di gruppo; Processo Grillo Jr: il procuratore chiede 9 anni di carcere per Ciro Grillo e gli altri imputati.

Processo Ciro Grillo, la procura chiede nove anni per i quattro imputati - Nove anni di reclusione per i quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie. Come scrive msn.com

Processo Grillo Jr, chiesti 9 anni per i 4 imputati - Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio ... Si legge su msn.com