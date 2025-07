Invitata a un matrimonio ma senza mio marito Vorrei dar buca | una donna disperata chiede aiuto

Se ti trovi nella stessa situazione, dove il tuo invito sembra più un’occasione di solitudine che di festa, sappi che non sei sola. La mancanza di un “+1” può sembrare un’offesa, ma spesso riflette scelte di spazio o budget. Tuttavia, se ti senti a disagio o disperata, ricorda: la tua presenza può essere un dono prezioso, e non devi sentirti obbligata a partecipare se non ti senti a tuo agio. Ecco cosa puoi fare...

Non sempre ricevere un invito a un matrimonio è piacevole. Sarà quello che ha pensato una donna quando ha ricevuto la partecipazione senza il classico “ + 1 “. Una donna, racconta People, ha raccontato l’accaduto su internet. “Dovresti andare a un matrimonio anche se il tuo coniuge non è invitato?”, ha esordito. La donna ha ricevuto un invito per partecipare al matrimonio di una sua amica, ma senza la presenza del marito. L’utente ha raccontato che le due sono state molto vicine in passato, ma adesso si ritrovano soltanto in pochi eventi mondani. L’invito ricevuto ha generato dubbi: “Non posso fare a meno di pensare che sia un po’ maleducato, ma i miei amici lo fanno sembrare del tutto normale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Invitata a un matrimonio, ma senza mio marito. Vorrei dar buca”: una donna disperata chiede aiuto

In questa notizia si parla di: matrimonio - donna - marito - invitata

