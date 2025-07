Garlasco parla l’amica delle sorelle Cappa | Mi disse di aver visto Chiara alle 11

Alessia Villani rivela dettagli sconvolgenti sulla tragica morte di Chiara Poggi, portando alla luce un legame intenso e misterioso con le sorelle Cappa. Le parole “Ci chiamavano le tre gemelle” e il ricordo di aver visto Chiara alle 11 aprono nuove prospettive su uno dei casi più discussi di Garlasco. Dopo 18 anni, un dettaglio apparentemente insignificante si riafferma, rischiando di cambiare le sorti della verità. È accaduto nel corso dell’intervista a “Quarta Repubblica”, dove la Villani ha ...

“ Ci chiamavano le tre gemelle “. Con queste parole, Alessia Villani torna a raccontare un legame stretto, quasi simbiotico, con Stefania e Paola Cappa, le due sorelle amiche di Chiara Poggi, la ragazza uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo 18 anni, un dettaglio che sembrava insignificante torna a farsi strada, assumendo contorni inquietanti. È accaduto nel corso dell’intervista a “Quarta Repubblica”, dove la Villani ha raccontato di essersi riconosciuta in un vecchio articolo de L’Unità del 22 agosto 2007. Secondo quanto riportato allora, una testimone — identificata con la sola iniziale — aveva dichiarato: “ Il giorno dell’omicidio ho ricevuto un messaggio da parte di Stefania che mi metteva al corrente della morte della cugina e diceva di essere distrutta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, parla l’amica delle sorelle Cappa: “Mi disse di aver visto Chiara alle 11”

In questa notizia si parla di: sorelle - cappa - chiara - garlasco

“Ma voi lo sapete chi è il padre delle sorelle Cappa?”: Garlasco, il retroscena spunta sui social - La vicenda delle sorelle Cappa di Garlasco continua a suscitare curiosità e dibattito. Recentemente, un retroscena legato alla figura del loro padre è emerso sui social, alimentando nuovi interrogativi.

Garlasco, l'audio shock della mamma delle gemelle Cappa: "Se è morta tra le 9,30 e le 10 ci siete dentro voi" notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/garlasco-audio-telefonata-mamma-gemelle-cappa-orario-morte-chiara-poggi/ Vai su Facebook

Garlasco, l'amica di Stefania Cappa: Il giorno della morte di Chiara mi disse che l'aveva vista alle 11, ma non feci nessun collegamento; Delitto di Garlasco, la zia alla madre delle gemelle Cappa: Così rischiate di esserci dentro anche voi; Garlasco, mamma delle gemelle Cappa intercettata: «Se l'orario di morte è tra le 9.30 e le 10 ci siete dentro.

Garlasco, l'amica di Stefania Cappa: "Il giorno della morte di Chiara mi disse che l'aveva vista alle 11, ma non feci nessun collegamento" - A "Quarta Repubblica" parla Alessia Villani, amica delle sorelle Cappa, che in questi giorni è tornata al centro dell'attenzione mediatica in merito al delitto di Garla ... Scrive msn.com

L’amica delle sorelle cappa torna a parlare del delitto di garlasco: il racconto dai primi momenti - Alessia Villani, amica delle sorelle Cappa, racconta nuovi dettagli sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007 e spiega il suo silenzio nei confronti dei carabinieri. Come scrive gaeta.it