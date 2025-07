Processo Diddy virale su YouTube | la piattaforma si riempie di video fake creati dall' AI

Negli ultimi tempi, YouTube si sta riempiendo di video virali che collegano Sean “Diddy” Combs a accuse false e scioccanti, generati dall’intelligenza artificiale. Questi contenuti, spesso creati da numerosi canali con l’obiettivo di monetizzare, diffondono fake news che rischiano di danneggiare la reputazione dell’artista. È fondamentale saper distinguere tra realtà e finzione in un panorama digitale sempre più insidioso.

