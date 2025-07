La madre rifiuta il suo puledro malato | una cavalla che aveva perso il suo cucciolo lo adotta

In un mondo dove la natura spesso sorprende, la storia di Marat ci commuove e ci ricorda il potere dell’amore e della speranza. Rifiutato dalla sua mamma e con gravi problemi di salute, Marat ha trovato una seconda possibilità grazie alla tenera adozione di Alice, una cavalla domestica. Ora, mentre il futuro si prospetta ancora incerto, la forza di questa solidarietà animale continua a ispirarci. Continua a leggere per scoprire come questa straordinaria amicizia sta cambiando le loro vite.

Il 17 maggio è nato allo zoo del Minnesota, Marat, un rarissimo cavallo di Przewalski. Rifiutato dalla madre e gravemente malato, è stato salvato da Alice, una cavalla domestica che lo ha adottato. Ora Marat sta meglio, ma i prossimi mesi saranno decisivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: madre - malato - cavalla - rifiuta

La madre rifiuta il suo puledro malato: una cavalla che aveva perso il suo cucciolo lo adotta.

La madre rifiuta il suo puledro malato: una cavalla che aveva perso il suo cucciolo lo adotta - Rifiutato dalla madre e gravemente malato, è stato salvato da Alice, una cavalla domestica che lo ha adottato. Riporta fanpage.it