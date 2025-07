Chiesti nove anni per Ciro Grillo e altri tre imputati accusati di violenza sessuale di gruppo

Non si tratta di una semplice richiesta di giustizia, ma di un momento cruciale per riaffermare i principi di rispetto e tutela dei diritti di ogni individuo. Dopo un lungo iter giudiziario, il procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, chiede nove anni di reclusione per Ciro Grillo e gli altri imputati, sottolineando l'importanza di fare luce su un episodio grave che ha scosso l'opinione pubblica e messo in discussione i valori fondamentali della nostra società.

Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso, per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigilia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica. «Non. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chiesti nove anni per Ciro Grillo e altri tre imputati accusati di violenza sessuale di gruppo

