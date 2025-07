27enne trovato nascosto in una siepe a Cremona dopo un incidente stradale l' auto aveva la targa clonata

A Cremona, un giovane di 27 anni è stato scoperto nascosto in una siepe dopo un incidente stradale che ha rvelato un inquietante segreto: l'auto coinvolta aveva targhe clonaste e risultava rubata. La scoperta ha portato alla sua denuncia per ricettazione, sollevando nuove ombre sul mondo del crimine automobilistico. Questa vicenda ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra legalità e illegalità sulle nostre strade.

Un 27enne è stato denunciato per ricettazione a Cremona: auto rubata e targhe clonate. L'auto era stata abbandonata dopo un incidente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 27enne trovato nascosto in una siepe a Cremona dopo un incidente stradale, l'auto aveva la targa clonata

In questa notizia si parla di: auto - 27enne - cremona - incidente

Auto scivola per 60 metri dopo essersi ribaltata: ferito 27enne - Nel pomeriggio di giovedì, un drammatico incidente ha avuto luogo al Julierpass, nel Canton Grigioni, dove un'auto si è ribaltata, scivolando sul tetto per oltre sessanta metri.

LEGGI QUI: https://primacremona.it/cronaca/incidente-allalba-motociclista-26enne-in-ospedale-dopo-lo-schianto-con-unauto/ Vai su Facebook

Due incidenti stradali: feriti un ciclista e un motociclista; Casalmaggiore, dopo l'incidente mortale dello scorso 20 gennaio lungo l'Asolana, la donna al volante dell'auto è stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato d'ebbrezza; Tragedia nel Cremonese: morta un’anziana di 81 anni, grave il marito. È l’ennesimo incidente in quel punto.

27enne trovato nascosto in una siepe a Cremona dopo un incidente stradale, l'auto aveva la targa clonata - Un 27enne è stato denunciato per ricettazione a Cremona: auto rubata e targhe clonate. virgilio.it scrive

Auto rubata con targhe clonate: 27enne denunciato dai carabinieri - Il giovane, senza fissa dimora, è stato sorpreso nascosto dietro una siepe vicino al veicolo incidentato e abbandonato in via Castelleone. Come scrive laprovinciacr.it