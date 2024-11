Anteprima24.it - Riapre scuola a sette anni dal terremoto di Ischia

Tempo di lettura: 3 minutiAdal sisma die dopo un lungo ed articolato intervento di ricostruzione ed adeguamento sismico stamattina ha riaperto, con una cerimonia ufficiale, il plesso scolastico Principe di Piemonte a Lacco Ameno. La, che sorge nel centro del piccolo comune isolano, fu dichiarata inagibile pochi giorni dopo la scossa del 21 agosto 2017, con una ordinanza che ne dispose lo sgombero. L’iter per restituirla alla piena funzionalità è stato lungo e complesso a causa di criticità emerse nel cantiere, non prevedibili in fase di progettazione ma che hanno comportato diverse varianti al progetto originario e l’allungamento dei tempi di riconsegna. I lavori al Principe di Piemonte sono costati complessivamente 3,3 milioni di euro sostenuti per 2,6 milioni dal ministero per l’Istruzione e da un’integrazione di circa 700 mila euro erogati dal commissariato alla Ricostruzione.