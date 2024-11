Gaeta.it - Riaperto il Parco di San Godenzo: Interventi e Novità per una Maggiore Fruibilità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dopo un periodo di chiusura, ildi Santorna a essere accessibile a tutti. Questo recupero è stato reso possibile grazie a importantidi messa in sicurezza e riqualificazione avvenuti nel mese di ottobre. La chiusura dela fine settembre era stata necessaria a causa del cedimento parziale del muro di una proprietà privata adiacente, ma adesso l’area verde è pronta a essere nuovamente goduta dai cittadini.Glieseguiti per la riaperturaLa riapertura deldi Sansegue una serie di opere di manutenzione e sicurezza che hanno coinvolto diversi aspetti dell’area. La prima fase degliha visto l’operato della Congregazione Figlie della Croce di Sant’Andrea, che ha svolto verifiche preliminari e sta preparando la progettazione per la costruzione di un nuovo muro.