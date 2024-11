Gaeta.it - Rapina alla stazione di Ivrea: una serata di paura per pendolari e personale ferroviario

Facebook WhatsAppTwitter La sera del 6 novembre 2024, idellaferroviaria disi sono trovati coinvolti in un episodio di furto che ha scosso la comunità locale. Il furto è avvenuto mentre il capodava l’autorizzazione per la partenza di un treno diretto a Torino, in un contesto che avrebbe dovuto essere di routine. L’azione audace di una banda di giovani ladri ha colto di sorpresa non solo i viaggiatori, ma anche ildella, evidenziando le problematiche legatesicurezza in queste infrastrutture.Modalità di azione della bandaLe immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza raccontano un piano ben orchestrato. Mentre due giovani si infiltravano nell’ufficio del capo, un terzo complice rimaneva all’esterno come sentinella, garantendo la discrezione necessaria affinché l’operazione si svolgesse senza problemi.