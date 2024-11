Zon.it - Nuova Casa dell’Acqua in città: Mercato San Severino sempre più plastic free

LadiS.è pronta ad inaugurare ed aprire ai cittadini una.Lo farà venerdì 15 novembre, alle ore 10, in via Largo Galdo (frazione Piazza del Galdo), con il cerimoniale del primo sorso da parte del Sindaco Antonio Somma e della sua Amministrazione.È il terzo dispositivo di approvvigionamento pubblico attivato sul territorio, dopo quello installato al centro, in piazza Califano adiacente l’area del ‘Boschetto’, e l’altro in via Carmine Amato alla frazione Sant’Angelo.«Il programma di misure sostenibili ed ambientali va avanti con l’apertura di questo nuovo chiosco moderno e funzionale – sottolinea Somma – che va a servire in primis la comunità di Piazza del Galdo e delle località limitrofe. L’accesso alla spillatura low cost con appena 5centesimi per 1 litro d’acqua va a ridurre la spesa procapite di tante famiglie e promuove la culturadel rispetto per l’ambiente attraverso l’utilizzo del vetro».