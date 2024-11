Ilgiorno.it - Morelli, futuro avvolto nel buio: "Efficienza fino ai Giochi . Ma già tagliano i posti letto"

alle Olimpiadi ci sarà unefficiente, con gli attuali servizi. Poi. il. È l’amara constatazione del presidente del Movimento RinascitaAutonomo, Ezio Trabucchi, a commento del documento di programmazione finanziaria della Regione in tema di sanità, e in particolare sull’ospedale sondalino. "alle Olimpiadi e quindial 2026 – dice Ezio Trabucchi – ilha l’obbligo di essere efficiente e quindia quella data tutto continuerà a funzionare. Poi, leggendo il documento di programmazione finanziaria, si scopre unmolto nebuloso. Inutile nasconderlo, stanno già diminuendo i, non vedo alcuna strategia per il". Trabucchi è perplesso anche per quel che riguarda l’Unità spinale, eccellenza difesa con le unghie perché ritenuta da sempre indispensabile neldel nosocomio sondalino.