Biccy.it - Mariotto esagera con Erra e Di Vaira ed è costretto a chiedere scusa

Guillermo, Rossellae Sara Diieri sono stati ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona per parlare di Ballando con le Stelle. Purtroppo, anche in questa occasione, lo stilista hato nei toni contro le due donne, proprio come fatto sabato sera nel corso della puntata condotta da Milly Carlucci.Riferendosi alla ballerina, Guillermoha sottolineato: “Sara Dil’ho tritata e liquefatta, poverina, ha vinto una sola volta e tre volte è arrivata seconda.. di chi era la colpa?” e quando lei gli ha risposto: “Non certamente tua!” lui, prendendosene indirettamente il merito, ha chiuso: “Sogna!”. “nei suoi voti è sempre sproporzionato“, ha poi aggiunto Sara. “Questa è pazza è il vino che le dà alla testa, lei produce il vino ecco perché è pazza!“.cone Died èPiù duro è stato con Rossellache aveva già precedentemente chiamato Hulk dopo averla vista con un abito da sera verde.