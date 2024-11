Sport.periodicodaily.com - Macedonia del Nord-Lettonia: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 4 di Lega C di Nations League 2024/2025. Basta un punto ai padroni di casa per la promozione nella categoria superiore, mentre gli ospiti devono assolutamente vincere.delsi giocherà giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Arena Toshe Proeski di Skopje.DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono primi nel girone con 10 punti e possono contare su due risultati su tre. La Nazionale di Milevski ha ottenuto tre vittoriee un pareggio nelle prime quattro, ed ora spera di festeggiare la qualificazione davanti ai propri tifosi.I lettoni sono in piena corsa per centrare la promozione in Lega B. Per fare ciò la Nazionale di Nicolato deve chiudere al secondo posto, superando la concorrenza di Armenia ed Isole Far Oer.