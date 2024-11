Spettacolo.periodicodaily.com - Lo Straniero: Nuovo Singolo “Luci Spente” in Uscita

Dopo "A mare" e "Fuochi per la festa del paese", Lo Straniero presenta il terzo estratto dall'album "Mazapé" in uscita il 6 dicembre: "Luci Spente". Prodotto artisticamente dalla band insieme a Mattia Cominotto, il brano prosegue la collaborazione fra le etichette La Tempesta e Pioggia Rossa Dischi. "Luci Spente" è il nuovo singolo di Lo Straniero, disponibile tramite La Tempesta Dischi e Pioggia Rossa Dischi (distribuzione ADA Music Italy). Terzo estratto da "Mazapé". Dopo il successo di "A mare" e "Fuochi per la festa del paese", Lo Straniero svela il terzo brano dall'attesissimo album "Mazapé", che vedrà la luce il 6 dicembre. Prodotto artisticamente dalla band insieme a Mattia Cominotto, "Luci Spente" consolida la sinergia tra le etichette La Tempesta e Pioggia Rossa Dischi.