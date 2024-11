Oasport.it - LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 72-60, Eurolega basket in DIRETTA: i padroni di casa tentano la fuga a metà terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.0078-65 Campazzo con la mano destra e una giocata da Mundo de Facundo.76-65 Clyburn trova il canestro in mezzo a parecchie maglie bianche.76-63 Che tripla di Hezonja, da distanza siderale. 18 per lui.73-63 Si riaccende lacon la tripla di Clyburn.73-60 1/2 Tavares.Fallo a rimbalzo di Diouf, liberi per Tavares con 4’04” alla penultima sirena.72-60 Non si ferma più Campazzo, tripla e altro timeout.69-60 Corsa di Abalde fino in fondo dalla transizione che nasce su stoppata di Tavares.67-60che va in bonus con il fallo che manda Campazzo in lunetta, 2/2 inevitabile.65-60 Cordinier con la tripla dal mezzo angolo!65-57 Campazzo vede Hezonja solo sotto canestro, due facili e timeout chiamato da Banchi.