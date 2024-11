Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale Franco Mari muore nella prima puntata, perché si è suicidato il primo amore di Elena

di4, addio aldi Lenuè uno dei personaggi principali della serie tv, interpretato dall’attore Bruno Orlando. È ilgiovanile diLenù Greco e nonostante la fine di questa storia, non si è mai tirato indietro per aiutare Lenu nei suoi momenti di difficoltà. La vita diè peggiorata nettamente ed appare senza un occhio a causa di uno scontro violento subito dai fascisti. Inaspettatamente,della quarta stagione di, lasciando un vuoto incolmabile a Lenu, che già soffriva per la separazione da Nino Sarratore e dall’exto Pietro Airota. Ma come è morto?Come si sono conosciutiIlincontro traLenu eè avvenuto presso l’Università a Pisa, durante gli anni degli studi.