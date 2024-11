.com - Jesina / Terzo grado di giudizio: presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

Leggi l'articolo completo su .com

A comunicarlo lo stessodi. Il club leoncello chiede l’annullamento della sentenza di secondodella Corte Federale d’Appello chiamando in causa la Figc Marche, la Lnd, la Figc, l’Alma Juventus FanoJESI, 12 novembre 2024 – Ildiha comunicato di aver ricevuto dallaS.r.l. ilcontro la decisione della Corte Federale d’Appello (secondo), dopo che lo aveva fatto respimnto anche la Corte d’Appello Territoriale in primo, circa l’ammissione dell’Alma Juventus fano al campioanto di Eccellenza.La vicenda infatti trae origine dal Comunicato Ufficiale n. 11 del 31 luglio 2024, con il quale il Comitato Regionale Marche FIGC aveva definito l’organico per il campionato Marche di Eccellenza, nel quale non risultava essere inserita la, ammessa invece al Campionato di Promozione.