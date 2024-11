Gaeta.it - Incidente stradale a Rivoli: scontro frontale e traffico paralizzato

Facebook WhatsAppTwitter Un pomeriggio a, località situata nei pressi di Torino, si è trasformato in un episodio di intenso disagio per gli automobilisti. Il 11 novembre 2024, un serioha catturato l’attenzione della comunità locale, evidenziando nuovamente l’importanza del rispetto delle norme stradali. La collisione tra due autovetture ha generato non solo danni materiali, ma ha anche messo in luce problematiche legate alla viabilità nella zona.Dettagli dell’Nel primo pomeriggio di lunedì, ilè stato letteralmente bloccato dall’avvenuto all’incrocio tra via Alpignano e via Montenero. Due veicoli si sono scontrati frontalmente, dando vita a una scena drammatica, con entrambi i mezzi ridotti a rottami in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente, i conducenti delle auto coinvolte non hanno riportato ferite gravi e non è stato necessario il loro ricovero in ospedale.