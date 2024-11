Secoloditalia.it - Fitto si presenta col sorriso zittendo le provocazioni della sinistra: “Al servizio della Ue”

“Oggi sono qui per rapre la Commissione Europea: al dialogo sullo Stato di diritto, che è assegnato al Consiglio Affari Generali, da ministro degli Affari Europei ho partecipato, incontrando Vera Jourova e Didier Reynders. L’Italia ha dato un contributo positivo al dibattito. Lo Stato di diritto è un valore fondante”, sono state le prime parole di Raffaele, commissario italiano designato e vicepresidente esecutivo in pectore alla Coesione, in commissione Regi, rispondendo, in audizione a Bruxelles. Una mattinata intensa di domande (molte anche provocatorie, dai banchi di) e risposte a cui farà seguito un voto, con l’incognita dei socialisti e i dubbi sulla linea “italiana” del Pd, che del gruppo è maggioranza. L’Europa è “la nostra casa, unita nella diversità” e l’impegno è “lavorare insieme per il futuro del nostro continente”, ha detto ancora, sempre con stile pacato e sorridente.