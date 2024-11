Cultweb.it - Cos’è la viroterapia oncolitica, il metodo sperimentale usato dalla virologa Halassy per curare il suo cancro al seno

Leggi l'articolo completo su Cultweb.it

Laè undi cura oncologica al momentoper il melanoma. In sostanza, utilizza la capacità di alcuni virus di infettare le cellule cancerose per tentare di distruggere i tumori. Secondo quanto riportato dall’Associazione Italiana Ricerca sul, finora i risultati sono stati limitati. Anche se clinici e ricercatori stanno ancora lavorando alle sue applicazioni. In particolare, nelle ultime ore sta facendo discutere la decisione dellacroata Beatadi iniettarsi due virus, quello del morbillo e uno di quelli della stomatite vescicolare, per, con successo, il suoal. La donna aveva scoperto nel 2020 di avere una recidiva di un tumore al. Per evitare un nuovo ciclo di chemio ha deciso di affidarsi alla