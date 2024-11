Notizie.com - “Un viaggio dell’orrore. Giulia Tramontano firmò la condanna a morte quando rimase incinta”: la pm chiede l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

in Aula per la requisitoriadi non essere fotografato e ripreso. La pm: “Uno psicopatico, bugiardo, senza scrupoli”.Nel giorno dell’anniversario diCecchettin, arriva in Aula anche, imputato del femminicidio di. Oltre alla pubblica accusa, prenderanno la parola gli avvocati delle parti. La sentenza è attesa per oggi, lunedì 11, o per il 25 novembre. L’accusacon isolamento diurno.ha chiesto di non essere ripreso e fotografato ed è chiuso nella cella degli imputati. Con sguardo impassibile e testa chinata, ascolta la durissima requisitoria della pm Alessia Menegazzo: “Oggi ripercorreremo brevemente le tappe fondamentali di un”, dichiara, prima di rivolgersi alla Corte di Assise di Milano presieduta da Antonella Bertoja.