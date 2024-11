Linkiesta.it - Trump telefona a Putin, ma continuano gli attacchi russi sull’Ucraina

a e Ucraina hanno effettuato i più grandicon droni, l’uno contro l’altro, dall’inizio dell’invasione di Mosca. L’aeronautica ucraina ha fatto sapere che la Mosca ha lanciato sabato notte 145 droni, la maggior parte dei quali è stata abbattuta. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver intercettato 84 droni ucraini in sei regioni, compresi alcuni in avvicinamento a Mosca, costringendo i voli a essere dirottati da tre dei principali aeroporti della capitale.Le raffiche di droni arrivano dopo la notizia, rivelata dal Washington Post, secondo cui il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldhato al presidente russo Vladimir, consigliando al capo del Cremlino di rinunciare a un’escalation in Ucraina. Il neo eletto presidente avrebbe sottolineato anche la considerevole presenza militare degli Stati Uniti in Europa, sollevando la questione dei territori.