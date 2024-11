Liberoquotidiano.it - "Sarà l'ultima puntata?". Fazio provoca la Fagnani: il fango su Giorgia Meloni | Video

Francescasuper ospite di Che Tempo che fa, il salotto televisivo di Fabioin onda sul Nove. La conduttrice è stata invitata soprattutto per parlare della nuova stagione del suo programma di successo Belve. Il format non cambia: interviste spettacolari con personaggi molto conosciuti che si mettono a nudo, rispondendo anche alle domande che riguardano la loro sfera più intima. Come annunciato dalla stessa, uno dei prossimi ospiti della sua trasmissione potrebbe essere Andrea Giambruno, ex compagno del premier. "Ho letto che verrebbe l'ex compagno di, Andrea Giambruno. Ma quella è l'? O ce ne sono altre dopo?", ha domandato. "Evidentemente è l'- ha replicato con ironia-. Noi lo abbiamo invitato. Lui è contento e convinto di venire".