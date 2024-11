Gaeta.it - Polemiche VAR e il futuro dei portieri: le opinioni di Luciano Castellini

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sul VAR continua a infiammare gli animi degli sportivi italiani, e le dichiarazioni di, ex portiere di Napoli e attuale preparatore deiper l’Inter, non fanno che accrescere le discussioni. In un’intervista su Radio Anch’io sport su Rai Radio 1,ha affrontato diverse tematiche legate al mondo del calcio, dalla tecnologia VAR alle prestazioni dei, in particolare Meret e Sommer. Analizziamo i punti salienti emersi dalla sua opinione di esperto.La polemica sul VARLelegate all’utilizzo del VAR sono all’ordine del giorno, soprattutto dopo le recenti partite di campionato.ha sottolineato come l’uso della tecnologia possa sembrare distaccato dalla realtà del gioco, affermando che chi osserva il VAR potrebbe non aver mai praticato sport.