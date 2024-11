Agi.it - Pioggia di emendamenti alla Manovra, sono più di 4500

AGI -4.562 glidepositati in Commissione BilancioCamera, un quarto proviene dmaggioranza. Venerdì 15 novembre saranno decretate le inammissibilità, quindi sabato 16 è in programma l'analisi dei ricorsi, lunedì prossimo invece scatta la scrematura con l'indicazione dei segnalati. Tra i partiti di maggioranza Forza Italia ha presentato 501, la Lega 428, FdI 190, Noi Moderati 142. Le forze di opposizione invece hanno preparato circa 3.200 testi: il Movimento 5 Stelle 1.218, il Pd 992, Alleanza Verdi Sinistra 354, Azione 130, Italia Viva 282, +Europa 45, le minoranze linguistiche 201. Altri 76stati depositati dal gruppo Misto. Circa una decina gliunitari delle opposizioni. Al centro delle proposte di modifica unitari: la sanità, i congedi, l'automotive, il salario minimo e la ricostruzione in Emilia-Romagna.