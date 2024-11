Gaeta.it - Nuove scoperte sulla demenza: efficacia degli anticorpi monoclonali e sfide terapeutiche

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ambito del 54esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia , in corso a Roma, i recenti studi clinici hanno messo in luce i potenziali benefici e le limitazioni delle terapie contro la, con un focus particolaremalattia di Alzheimer. La dottoressa Annachiara Cagnin, professoressa associata di Neurologia all’Università di Padova, ha condiviso risultati significativi riguardo l’impiegoe le complessità legate alla popolazione anziana, in cui laè maggiormente diffusa.e malattia di AlzheimerDurante il congresso, Annachiara Cagnin ha evidenziato come glisi siano dimostrati efficaci nel ridurre i livelli di amiloide nel cervello per i pazienti con malattia di Alzheimer precoce.