Naufragio bis del governo in Albania, rispediti in Italia altri 7 migranti

Un altro buco nell’acqua deldi Giorgia Meloni. Ieri – come era ampiamente previsto – la Sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma ha sospeso la convalida dei trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader anche dei sette, provenienti da Egitto e Bangladesh, trasferiti con il secondo disgraziato viaggio della nave Libra.I sette sono stati liberati in serata e saranno ritrasferiti in, con arrivo probabilmente a Brindisi, dove saranno liberi. Per uno di loro, richiedente asilo, dato lo stato di fragilità, è stata invece disposta la permanenza in un Cprno.Gli atti rinviati alla Corte di Giustizia UeGiudizio sospeso quindi e rinvio alla Corte di Giustizia europea, come spiega un comunicato stampa a firma della presidente di sezione, Luciana Sangiovanni. “I giudici – si legge – hanno ritenuto necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione”.