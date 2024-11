Superguidatv.it - “Love, Reason, Get Even” la nuova serie turca di Mediaset Infinity: trama, cast e quando in TV

Unatvsta per approdare su. “, Get” – titolo originale A?k Mant?k ?ntikam – è pronta a far battere il cuore di milioni di fans appassionati del genere romantic comedy., Getesce?Ladizisarà disponibile a partire da mercoledì 13 novembre sulla piattaforma gratuita. La formula sarà quella già sperimentata per altre soap turche di successo, ovvero quella che vedrà un nuovo episodio al giorno – dal lunedì al venerdì. Laè composta – nella sua versione originale – da 42 puntate di 120 minuti ciascuna.Le puntate saranno rese disponibili a mezzanotte, e da quel momento sarà possibile vederle in qualsiasi momento on demand. Ovviamente saranno disponibili gratuitamente anche gli episodi precedenti, così da consentire ai fans di recuperare o rivedere anche i videoprecedenti.