Secoloditalia.it - L’indagine Sia: i ragazzi italiani insoddisfatti dal sesso guardano porno e si informano su internet

“Solo il 50% deidichiara di essere soddisfatto della propria vita sessuale e il 30,1% ammette di utilizzare quotidianamente chat erotiche o sitigrafici”. Questa è la stima riportata daldella società italiana di Andrologia (Sia) sui, per la prima giornata nazionale della salute dell’uomo. Secondo gli andrologo soltanto 1 ragazzo su 3 fa uso del profilattico durante il rapporto, mentre per qualsiasi sort di “dubbi” e “problemi” si affida direttamente al motore di ricerca Google.Cosa diceSia sull’insoddisfazione sessuale giovanileStando alSia, ipreferiscono affidarsi a Google come fosse un dottore, piuttosto che chiarire un eventuale disturbo con i veri medici in carne ed ossa. Secondo i dati, il 73,4% dei giovani non si è mai recato dall’andrologo per una visita e nel caso in cui dovesse sorgere un problema, soltanto il 30% dei giovani si prenderebbe subito cura di un problema qualora questo dovesse verificarsi.