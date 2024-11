Quotidiano.net - La Basilica di San Pietro entra nell'era digitale: un progetto rivoluzionario tra AI e preservazione culturale

La Città del Vaticano lancia un'innovativa fusione tra tecnologia all'avanguardia e patrimoniomillenario. Presentato, in vista del Giubileo del 2025, un ambiziosoche porta ladi San'era, rendendola accessibile a milioni di persone in tutto il mondo. Una collaborazione d'eccellenza Il, denominato “Ladi San: AI-Enhanced Experience”, nasce dalla collaborazione tra il Vaticano, Microsoft e Iconem, azienda leaderdel patrimonio. L'obiettivo è creare un "gemello" ultra-preciso della, sfruttando tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e la fotogrammetria. Brad Smith, Vice Presidente di Microsoft, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "La tecnologia come l'AI ci proietta nel futuro, ma può anche giocare un ruolo fondamentale nel preservare il nostro passato".