Lanazione.it - Falsi quadri, scoperto maxi giro. “Le opere fasulle sono andate anche in mostra in Toscana”

Pisa, 11 novembre 2024 – "Siamo di fronte alla più grande opera di tutela di Bansky". Cosi' Stefano Antonelli, esperto del Centro Studi Archivio Bansky, oggi a Pisa alla conferenza stampa sull'operazione Cariatide all'Archivio di Stato, dove e' aperta per alcuni giorni unacon lecontraffatte e sequestrate. "Tra i fatti più gravi - ha spiegato Antonelli - è che questa produzione diè stata esposta nei musei assieme adautentiche in qualche caso o in mostre totalmente di. A Mestre, ad esempio,stati esposti due spray su cartone i cui originali superano il mezzo milione di euro ciascuno. Idem a Cortona". "Molte delleficate hanno il tratto comune di esibire il timbro dell'evento Dismaland restituendo quindi l'idea che siano state prodotte in quel periodo.