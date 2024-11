Dilei.it - Elisa torna con il brano Dillo solo al buio, il significato del testo

“Fiore del deserto/ Non dirlo a nessuno/ Oal”: è con queste parole, precise e letali quanto una freccia scoccata al centro di un bersaglio, chead emozionarci. Trattasi del primo singolo inedito dalla pubblicazione di Quando nevica, risalente al 2023: a proposito dialsappiamo ancora poco, giusto qualche stralcio, ma quanto basta a lasciar presagire un vero colpo al cuore. La canzone, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 15 novembre, esattamente questo venerdì, è una ballata “uptempo” dalintenso con cui la cantautrice vuole infondere un messaggio di speranza a tutti coloro che si sentono, o si sono mai sentiti, fuori posto. L’invito è quello di abbracciare le proprie fragilità, le stesse con le quali sembriamo essere eternamente in conflitto ma che contribuiscono a renderci unici.