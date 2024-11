Bergamonews.it - De Roon da record, 282 in Serie A con l’Atalanta: “Percorso incredibile”. Gasperini: “Per me è insostituibile”

Bergamo. Mentre Antonio Percassi a fine partita gli consegnava la maglia con il numero 282, come le presenze inA conassoluto nella storia del club, i tifosi nerazzurri gli hanno dedicato il coro che più di tutti lo rispecchia, quello sulle note di ‘Ufo Robot’. D’altronde Marten Deperè un, come ha detto. Un punto fermo, una costante degli ultimi otto anni: non c’era solo nella prima stagione dell’era Gasp, quando si era temporaneamente spostato al Middlesbrough, salvo poi tornare a Bergamo.“Cosa direi al me di dieci anni fa che arrivava qui? Beh, che deve stare tranquillo” ha ricordato in conferenza stampa parlando proprio di quelle prime settimane. “All’inizio ho sofferto tanto perché non riuscivo a parlare coi miei compagni, ero molto socievole ma non sapevo la lingua ed erano quasi tutti italiani.