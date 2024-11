Thunderbolts* | un nuovo sneak peek offre maggiori dettagli sulla squadra del film

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

: undelIn occasione del primo evento brasiliano per i fan del D23, i Marvel Studios hanno presentato unlook speciale per. Ilato conferma ciò che sospettavamo da tempo: Valentina Allegra de Fontaine risiede ora nella Avengers Tower, sfatando le voci secondo cui essa sarebbe stata la base di personaggi come Mefisto e i Fantastici Quattro (anche se supponiamo che la Prima Famiglia Marvel potrebbe rivendicarla in futuro). L’anteprima, della durata di quasi quattro minuti, si apre con una lunga clip che mostra Bucky all’inseguimento della; successivamente, l’attenzione si concentra su ciascun membro, che mostra il proprio contributo.Infine, viene dato unsguardo al Bob di Lewis Pullman; ilato non svela il suo Sentry, anche se immaginiamo che sia stato tenuto da parte per unofinale in cui lo squilibrato “eroe” si presenterà in tutta la sua gloria in costume.