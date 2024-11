Universalmovies.it - Thunderbolts* | Il nuovo trailer dal D23 Brasil

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

Il panel Marvel Studios del D23è stato il palcoscenico questa sera del lancio dellungodi.Accompagnato dalla solita maestosa presenza di Kevin Feige (CEO Marvel Studios), ma anche di David Harbour, interprete nel film – e nell’MCU in generale – di Red Guardian, illungodioffre tantissime sequenze inedite (il precedente), con un Bucky/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) più al centro dell’attenzione.Anche in questovideo non ci sono grandi scene in cui riecheggia la presenza di Bob Reynolds/Sentry, il cui ingresso nell’MCU avrà il volto di Lewis Pullman.Le Note di ProduzioneIl film sarà diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura.