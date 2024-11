Gaeta.it - Riconoscimenti per la Pace a Marina di Camerota: Celebrazioni e Premi nell’XI Edizione del Premio Internazionale Nassirya

Facebook WhatsAppTwitter Adi, un’incantevole località del Salernitano, si è svolta l’undicesimadel “per la“. Questo evento, organizzato dall’associazione culturale Elaia, ha come obiettivo principale la promozione dei valori legati alla, alla legalità e all’impegno civile. Nasce come un tributo alle vittime dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, rappresentando un momento di riflessione e celebrazione per coloro che si adoperano quotidianamente per una società migliore, anche in contesti di conflitto.Iati di quest’anno: Eccellenza e coraggioIlo è stato conferito a personalità che, con il loro lavoro instancabile, sono fonte di ispirazione per la difesa dei diritti umani e la diffusione della