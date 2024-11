Sport.quotidiano.net - MotoGp, Stoner avvisa: “Marquez vincerà nel 2025”

Bologna, 10 novembre 2024 – Marccampione mondialee di conseguenza alla pari di Valentino Rossi a quota nove titoli iridati? Per Caseyè possibile, anzi probabile. L’ex campione del mondo Ducati e Honda ne è sicuro:è il miglior pilota e con la rossa ufficiale potrà vincere. Già con la moto 2023 ha dimostrato di essere super competitivo, nettamente il migliore tra i piloti con la moto vecchia, e con una Ducati ufficiale, aggiornata al pari di Pecco Bagnaia, potrà solo che migliorare. Oggi il titolo è un affare tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, ma dallo spagnolo sarà in Aprilia, quindi con una competitività tutta da dimostrare, e l’italiano si ritroverà la scomodità di dividere il box con un otto volte iridato: un problema non di poco conto.: “” Nei giorni dell’Eicma a Milano, Caseyha espresso il suo punto di vista sulla stagione 2024 e soprattutto sulla prossima, dove ci saranno tanti cambi casacca.