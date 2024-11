Mistermovie.it - Mister Movie | Andor ottiene un nuovo titolo prima della stagione 2 che richiama Rogue One

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Lucasfilm Riporta in Vita il Marchio “Star Wars Story”Durante l’atteso D23 Brasil Showcase Panel, Lucasfilm ha sorpreso i fan annunciando che la secondaserie di successoporterà un: “: A Star Wars Story”. Questo cambiamento di nome segna il ritorno di un’etichetta familiare per i fangalassia lontana, lontana: il marchio “A Star Wars Story”. Introdotto originariamente per i film autonomi, come il popolarissimoOne: A Star Wars Story del 2016, ilè stato un omaggio ai racconti esterni alla Saga degli Skywalker.Dopo il successo commerciale e di critica di “One”, che ha incassato oltre un miliardo di dollari, Lucasfilm aveva pianificato di sviluppare ulteriori progetti sotto il marchio “Star Wars Story”.