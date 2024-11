Sport.quotidiano.net - L’Italia vuole il gran finale. Scatta l’ora del Longines Gp

Due fuoriclasse belgi e uno francese sul podio della prima gara di ieri, a Jumping Verona, tappa delleFei World Cup, lega Europa Ovest. Nella categoria presenta da Ego 7 (a tempo, h. 1,45 m) la vittoria è andata a Olivier Philippaerts (Kwik Twet) davanti a Jerome Guery (Hoselinde) e a Simon Delestre (Jiamo Vdl). Per trovare un azzurro bisogna scendere al 16esimo posto della classifica, dove si è piazzato il giovane Giacomo Casadei (Olivia Vls) davanti ad Andrea Calabro (Cornnan). Forse paghi della strepitosa tripletta del giorno precedente gli azzurri hanno rallentato il ritmo. La successiva prova a barrage presented by Crivelli (h. 1,55 m) è stata vinta dal brasiliano Zanotelli (Gb Diamantina), davanti al danese Schou (Billy Matador) e allo svedese Fredricson (Alcapone des Carmille), unici tre con doppio zero, classificati sul tempo.