Le ondate di caldo molto forti riducono il prezzo dei beni alimentari

Lediinterferiscono con i prezzi deie l’inflazione. Ne ha parlato Christine Lagarde, presidente della Bce, alla conferenza “Cigno Verde 2024”. Per l’occasione, è intervenuta sul tema dell’impatto economico dei cambiamenti climatici. Secondo i dati dell’indice dei prezzi al consumo, citati dalla presidente della Bce: se l’ondata diè moderata i prezzi deiaumentano, mentre in caso di evento estremo le conseguenze sono “positive” (almeno in apparenza) e aiutano la riduzione dell’inflazione. Si tratta di un apparente paradosso logico del fenomeno, nel quale certamente non sperare, ma che ci ricorda di posizionare il clima come un attore protagonista sulla scena economica.dimoderate: l’effetto sull’inflazioneDurante la conferenza “Cigno Verde 2024”, la presidente della Banc centrale europea ha parlato dell’impatto dei cambiamenti climatici sull’economia.