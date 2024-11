Inter-news.it - L’Atalanta rimonta l’Udinese e prenota il primo posto in Serie A!

supera in casa con il punteggio di 2-1 un’ottima Udinese. I friulani disputano una partita eccezionale, dovendosi però arrendere ai colpi di Marko Pasalic e compagni.INIZIO SUPER –ospitadopo il successo esterno contro il Napoli per 3-0 con l’obiettivo di portarsi momentaneamente in testa alla classifica in attesa dello scontro diretto tra i partenopei e l’Inter. Ma l’approccio alla partita delle due compagini e lo svolgimento deltempo raccontano una realtà che in pochi avrebbero potuto immaginare in vista dell’incontro., forte di un piglio da big e di una mentalità improntata alla spinta offensiva sin dalminuto di gioco, attacca e produce tante occasioni da gol. I ruoli si invertono, rispetto a quanto visto nelle ultime apparizioni stagionali delle due squadre, con i friulani che sprecano subito due importanti opportunità al 6? e all’8?.