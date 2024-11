Iltempo.it - Boati e fiamme nei cieli di Fiumicino: prende fuoco il motore di un aereo, scatta l'allerta | GUARDA

Paura e apprensione questa mattina ae Ostia, dove i residenti hanno avvertito un forte rumore provenire dal cielo. Poco dopo le 9:30, infatti, undella compagnia Hainan Airlines, decollato dall'aeroporto Leonardo da Vinci e diretto a Shenzhen, ha riscontrato un problema tecnico a uno dei motori, quello destro, che ha presoin volo, provocando diversi. L'equipaggio del Boeing 787-9 Dreamliner ha attivato immediatamente il protocollo d'emergenza previsto in questi casi, coordinandosi con le autorità aeroportuali per garantire un rientro sicuro. Per alleggerire l'e minimizzare i rischi, il velivolo ha effettuato diversi giri sopra il mare per scaricare parte del carburante, operazione necessaria per l'atterraggio. Alle 11:06, l'è infine rientrato sulla pista di Romasenza ulteriori incidenti.