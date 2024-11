Biccy.it - William ricorda pubblicamente Harry, ma lancia frecciatine a Meghan

La faida tra il Principepotrebbe essere arrivata alle battute finali, da entrambi infatti sono arrivati segnali di distensione. Di recente il fratello maggiore ha citatoe questo non accadeva da molto tempo. L’erede al trono in un documentario prodotto dall’emittente ITV, We Can End Homelessness, ha dichiarato: “La battaglia contro la povertà e l’aiuto per i senzatetto è sempre stata una cosa importante per me ee nostra madre ci ha trasmesso anche questo. Mia madre portava mio fratelloe me con sé, io avevo circa 11 anni“.Ma com’è nato l’astio tra i due fratelli? Lo scrittore Robert Lacey nel suo libro appena uscito, Battle of the Brothers, ha dichiarato cheha più volte dichiarato ai familiari che secondo luiera entrata nella famiglia reale con degli scopi ben precisi: “Lui non aveva mai nascosto i suoi dubbi sulla cognata.