Lanazione.it - Una mattinata di screening gratuiti per il controllo della glicemia e la valutazione del diabete nelle farmacie “Campo di Marte” e “Giotto”

Arezzo, 9 novembre 2024 – Unadiper ile ladeldi” e “”. L’iniziativa è promossa dalleComunali di Arezzo in occasioneGiornata Mondiale delcon la finalità di stimolare conoscenza e consapevolezza di una malattia che in Italia interessa circa il 6%popolazione ma che può essere arginata attraverso un’attenta prevenzione primaria e secondaria. Giovedì 14 novembre, dalle 8.00 alle 10.30, i cittadini potranno recarsidueper effettuare gratuitamente il test dell’autoanalisi del sangue che permetterà di conoscere i propri valori die di individuare così eventuali segnali di rischio da approfondire con un medico specialista. Gli utenti dovranno presentarsi a digiuno da almeno otto ore per poter così effettuare, in pochi secondi, loda una goccia prelevata dal polpastrello.