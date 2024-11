Lettera43.it - Torino, scontri tra ultrà granata e bianconeri nella notte prima del derby

dele della Juventus sono stati protagonisti di una rissache ha preceduto ilin calendario all’Allianz Stadium. Glitra le due tifoserie sono avvenutizona della Gran Madre, nel cuore della movida torinese, resa ancora più intensa in questi giorni che precedono l’avvio delle Atp Finals dall’afflusso di appassionati di tennis.La polizia ha identificato una decina dei presenti e arrestato undella JuveCome già negli scorsi anni era avvenutovicina piazza Vittorio Venetodella stracittadina, glisi sono dati appuntamento perche hanno visto anche l’impiego di bastoni e di cinghie. Un centinaio le persone coinvolte, tutti vestite di nero e perlopiù incappucciate, che si sono fronteggiate lungo via Lanfranchi e via Villa della Regina.