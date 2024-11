Oasport.it - Rugby, l’Italia torna nel baratro e affonda contro l’Argentina a Udine

L’avversario era uno di quelli da tenere d’occhio, non dal nome altisonante, ma reduce da una crescita costante nelle ultime stagioni che hanno portato i Pumas praticamente nell’élite mondiale.cercava la vittoria nell’esordio delle Autumn Nations Series, ma in quel didomina in lungo e in largo e si porta a casa il successo per 50-18.L’inizio è da dimenticare: nel giro di 11? arriva il calcio del 3-0 di Albornoz, l’infortunio della stella azzurra Angie Capuozzo, costretto ad uscire dal campo, e la meta del parziale 10-0 timbrata Mallia. Per lunghi tratti del primo temporiesce a tenere in mano il pallino del gioco ma non concretizza e le distrazioni sono fatali: Betranou dopo trenta minuti trova il 17-0. Da lì arriva la reazione d’orgoglio tricolore che si riporta sotto al termine della prima frazione con una meta tecnica ed un calcio di Tommaso Allan.