Sport.quotidiano.net - Robur, la ‘volata’ che porta a Natale. Percorso difficile e ricco di insidie

Sta vivendo, dal punto di vista sportivo, il momento probabilmente più delicato della sua breve esistenza, il Siena Fc. Dalla malaugurata sconfitta con il Livorno, i bianconeri non sono più riusciti a esprimersi ai livelli loro consoni e a Terranuova Bracciolini è arrivato il ko più disarmante da oltre un anno a questa parte. Adesso, la squadra di Magrini – che domani finirà di scontare le quarte giornate di squalifica post derby con gli amaranto – entrerà nel momento più nevralgico del campionato: dalla gara con la Fulgens Foligno, in programma al Franchi tra 24 ore, a, Bianchi e compagni (come tutte le altre squadre del girone) si giocheranno una bella fetta del proprio futuro, messi già alle spalle gli scontri diretti con le squadre che al momento li precedono: Livorno (sconfitta casalinga), Ghiviborgo (pareggio in trasferta) e Seravezza Pozzi, avanti per la differenza reti (vittoria al Franchi).